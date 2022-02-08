《22世紀殺人網絡4》戲院串流同步上映　聯合製片方狀告華納違約

睽違近20年，《22世紀殺人網絡》第4部續集於去年底上映，票房未如預期。近日該片聯合製片方威秀娛樂（Village Roadshow）控告華納兄弟（Warner Bros.），指其母公司將該片於戲院及串流平台同日上映，屬違反合約。

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據《華爾街日報》報道，華納兄弟的母公司華納媒體（Warner Media）為了幫助姊妹串流平台HBO Max吸引更多用戶，將新片《22世紀殺人網絡 復活次元》的上映日期從2022年提前到2021年；威秀在文件中續指，即使華納媒體深知此舉將減少電影的票房收入，剝奪威秀將享有的經濟收益，仍繼續此一決定。

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華納兄弟在2020年底決定，其2021年發行的全部電影，將在戲院和HBO Max同日上映。這種做法在疫情初期是有其考量，因當時未有疫苗，觀眾亦不敢到戲院。不過直到到2021年底，這種雙重發行的安排，大幅削減了票房收入。

對於串流削減票房收入此一問題，威秀非提告第一人。去年7月，荷里活女星施嘉莉·祖安遜（Scarlett Johansson）就控告迪士尼，指迪士尼在《黑寡婦》上映當日，在其串流媒體平台Disney+上架，指控迪士尼違約。至9月雙方達成和解。

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