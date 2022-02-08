供港蔬菜短缺價錢狂升 生菜兩小棵索價40元 椰菜賣70元 邊度仲有正常價蔬菜?

疫情愈來愈嚴峻，近日由於有本港跨境司機確診被禁足隔離，本港蔬菜供應極短缺，市民被迫捱貴菜，街市的菜價瘋狂飆升，部分蔬菜的價格需調高50%，如菜芯的價錢由以往平均每近約15元，升至每近高達逾40元。由於供應短缺，九龍城街市有部份菜檔索性不開門做生意。

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市場上不少超級市場的蔬菜更被市場搶購一空，《iMoney》記者今天中午前往北角健威商場的超市，雖然仍有少量蔬菜出售，但價錢貴得驚人，如兩小棵生菜索價40元，一個大的椰菜也要70元，一個小型旺菜也要近40元。店內的客人看過價錢後也高呼價錢「嚇人」。

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市場菜價大升，相信未來一段日子市民也要被迫捱貴菜，但市場仍有菜檔堅持以正價及合理價發售蔬菜。馬鞍山有菜檔堅持不加價，所有蔬果以正價發售，引來街坊大讚有良心，更承諾日後會更多光顧作報答。有網民日前在「馬鞍山之友」的Facebook群組貼出相片，指馬鞍山利安街市內有一檔有良心菜檔堅持不加價。相片顯示該菜檔在牆上貼出告示指所產品都以正價發售，強調「不跳價！不加價！」。據相片中的價錢牌顯示，菠菜及西蘭花每斤價錢分別為16元及12元，價格與平日相若。該帖文獲不少馬鞍山街坊留言大讚該菜檔有良心。

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此外，連鎖店「錢大媽」也於facebook 發出帖文指，「不讓市民捱貴菜 努力穩定價格」，該店又指：「為咗不讓市民捱貴菜，錢大媽會盡力維持門店的供應穩定，雖然這幾日在物流配送上會稍為延遲，對此我們表示萬分抱歉，希望各位街坊體諒忍耐。」更指：「承諾無論有多困難，都會共渡時艱，竭力做好本份，努力穩定價錢，提供最優質食材俾香港人。」



內地供港菜價大升，但其實本港也有不少本地菜供應，坊間有不少本地蔬菜銷售點，大家也不是留意一下，支持本地農夫。

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記者：陳詠妍