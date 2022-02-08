【職場調查】薪資保密更易引猜疑？ 研究：薪酬透明有助團隊合作

有人說與同事討論薪水是職場禁忌，正所謂沒有比較沒有傷害，有時知道了同事的薪水，或同事知道了你的薪水，儘管表面上可能不說，但內心也有可能產生心理不平衡，但一項研究發現，薪酬透明度實質上有益，不但可以消除薪資不公的現象或解除員工心理之間的各種猜疑，且更可促進團隊合作。

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巴黎高等商學院 (HEC Paris) 和美國猶他大學商學院 (University of Utah) 對此作出了研究，發現薪酬透明化能有效令雇主更公平地支付員工薪資。員工之間有更強驅動力以及團體精神，研究人員在14年間匯總並八個州份近10萬名美國學者的薪水，探討薪酬透明度對薪酬公平與平等的影響。研究發現，薪酬透明化可以明顯消除薪酬不公平的程度，例如，與研究中未披露薪酬數據的企業相比，透明企業中的性別薪酬差距減少多達 45%。薪酬不平等也下降約 20%。

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研究人員表示，更高的薪酬透明度會導致總體薪酬分配變得更加公平、公正、歧視性更少。但薪酬透明度會導致整體工資壓縮，即企業中所有員工的薪水變得更加相似，異常值更少。而在薪酬透明化的企業中，合作往往更深入、更有成效，且生產力似乎並沒有整體下降。且雖然薪酬透明的公司對工作成就的獎勵較低，但與不透明的公司相比，透明的公司其員工成就與薪酬之間的關係實際上更加清晰和數據驅動。

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記者：鄭日棱