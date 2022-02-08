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【濠賭股】澳門新年博彩收入穩定 花旗料2月全月達70億澳門元

股樓投資 17:13 2022/02/08

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花旗發表報告，預計澳門今年2月首6日的博彩收入達到20億澳門元，日均賭收約3.3億澳門元，高於1月最後8日的日均1.8億澳門元，主要是由於今年農曆新年黃金周由1月31日開始至2月6日。

花旗認為，澳門在農曆新年期間，博彩收入表現穩定，雖然有48小時核酸檢測及中介監管，今年農曆新年假期博彩收入仍達到2019年的40%，同時顯示高檔中場是賭收的主要反彈動力。該行維持2月澳門博彩收入70億澳門元的預測，即2月餘下時間的日均賭收為2.3億澳門元。

同場加映     【青姐話】財息兼收迎福虎 資金回流傳統股
 

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撰文 : 謝克迪, CFA

花旗銀行 農曆新年 經濟 博彩 澳門 澳門元
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