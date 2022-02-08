【樓市故事】想同愛兒住得近　媽媽睇啱樓　即斥705萬買美孚新邨俾阿仔住

分支家座用家需求龐大，地區是買樓最重要考慮因素，若能同家人住得更近當然理想。近日有慈母為免兒子捱貴租，又希望兒子可住原區，因而斥資幫其買樓，成交價貼市。

利嘉閣林冠宏透露，該行新近透過促成荔枝角美孚新邨萬事達廣場11號中層C室的二手成交個案。單位實用面積約466平方呎，採一房間隔，外望內園景。單位新近以705萬元成功易手，折合實用面積呎價約15,129元。

代理指，買家為區內分支家庭，母親不想兒子繼續租樓，又希望兒子住在附近，到過上述單位睇樓後即洽商購買，最終單位以貼市價成交。

據悉，原業主於2009年4月，以約245萬元購入上述單位，持貨近13年，現轉手帳面獲利約460萬元，物業升值約1.9倍。

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