【有相睇】弟弟即將結婚　有感遲早要搬走　遇正葵涌靚裝居屋大減價

不少業主為了盡快沽貨套現，近日都減價賣樓。中原地產許偉業說，葵涌居屋葵俊苑A座低層8室，實用面積401平方呎，去年10月放盤，當時叫價600萬元（已補價），但一直未能易手，業主只好連番減價，叫價調低至568萬元後，睇樓量立即大增，單位最終以533萬元售出，累減67萬元，實用呎價約13,292元。

代理透露，買家為分支家庭客，由於弟弟即將結婚，有感始終要搬走，但不想租樓，所以下定決心買樓，並付諸實行搵樓，終睇中上址，適逢近日價位回落，曾向業主大膽還價至507萬元，但業主沒有答應。其後兩人於初五見面議價，雙方各自讓步，單位終以533萬元易手。

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從代理提供的相片可見，單位裝修企理，可即買即住。資料顯示，原業主2013年1月以約288萬元買入上址，現帳面獲利約245萬元，物業期內升值約85%。

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