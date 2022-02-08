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英立法禁未成年人瀏覽色情網站 網民要證明滿18歲

環球社會熱點 17:29 2022/02/08

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為保障未成年人身心健康，英國《網絡安全法》最新納入所有色情網站需核實瀏覽者年齡的要求，強制用戶提供信用卡或護照等證明文件，禁止未年人瀏覽色情網站。當局同時將法律範圍，擴展至禁止所有未驗證身份用戶於色情網站上傳內容。

英工黨黨魁被反疫苗人士包圍 政界人士斥受約翰遜影響 【下一頁】

英國政府即將出爐的《網絡安全法》（Online Safety Bill）繼續納入更多措施，最新要求所有發布色情內容的網站讓用戶剔選年齡組別外，運營商需自行核實用戶年齡。例如網站應要求用戶提供信用卡或證照等文件、或由電話服務商提供數據核實用戶已年滿18歲。

同時，新修改法案亦堵塞部分漏洞，包括英國防止虐待兒童會（NSPCC）批評的「OnlyFans」漏洞。OnlyFans早前聲稱兒童並非其用戶群體，試圖繞過法案規管。但新法案內容擴展至規管由用戶上傳色情內容的平台，禁止未認證身份用戶上傳內容。

科技與數位經濟事務的政務次長菲爾普（Chris Philp）表示，當局強化《網絡安全法》內容，將規管所有色情網站，確保互聯網成為更安全地方。菲爾普續稱，兒童以往很容易瀏覽色情網站，家長現時可以放心兒童不會在網上接觸有關內容。

FB如不遵新網絡安全法 英文化大臣：朱克伯格會坐監 【下一頁】

違反《網絡安全法》的科企可，最高可被罰相當於企業一成全球年收入的款項，英國政府更可能會封殺網站。英國通訊管理局（Ofcom）負責調查及監管，未遵守規定的科企高層甚至可被追究刑事責任。

另一方面有私隱專家擔心，當局要求瀏覽色情網站的用戶提供資料核實身份，用戶很容易被收集或洩露個人瀏覽習慣的數據。當局表示，色情網站在核實用戶年齡時，必須保障用戶私隱，通訊管理局亦可向網站營運商推薦核實年齡的方式。

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責任編輯：郭麗明

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