【異動股】額外註冊美國預託證券股份惹憂慮 阿里巴巴今日股價再跌逾3%

阿里巴巴 （09988） 早前向美國證券交易委員會申請額外註冊10億份美國預託證券股份（ADS），令市場憂慮軟銀或有意沽售持有的部分阿里股份，令公司股價持續受壓，今日股價跌3.3%至111.2元。摩通發表研究報告指，雖然阿里巴巴及軟銀均未有回應有關猜測，但在綫上消費疲軟的大環境下，增加註冊ADS將在短期內為阿里股價帶來壓力，該行估計，要到５月中旬阿里公布季度業績，才能讓市場更了解公司2023財年的前景。



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摩通又認為，阿里巴巴的舉動雖表示公司管理層或軟銀或在短期內出售手上的持股，但考慮到管理層及軟銀在財務上有更多考慮，認為兩者在公開市場一次性出售股份的可能性不大。摩通又指，阿里現時財政能力穩健，進行股權融資的可能性不大，同時在監管環境下，難以進行大型的併購，阿里目前註冊的美國存託憑證應該足以完成軟銀交易手上持股以及近期的員工激勵計劃。摩通維持阿里巴巴「增持」評級，予目標價175元。

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