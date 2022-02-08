【美股焦點】特朗普旗下社交app延遲上線　其合併SPAC抽升逾一成後再急挫

▲ 特朗普旗下社交app延遲上線，與其合併的SPAC股價抽升逾一成後再急挫。

特朗普旗下的Trump Media and Technology Group推出的社交網站應用程式Truth Social，早前透過特殊目的收購公司（SPAC）形式與一間名為Digital World Acquisition Group（DWAC）的公司合併後於納斯達克上市。不過，Truth Social至今仍未正式面世之餘，連原定2月21日的上線日亦要推遲，導致DWAC股價波動。

DWAC周一股價以87.02美元開市後，一度抽升逾一成，高見97.15美元。不過，DWAC股價其後高位急挫17%，跌至最低80.45美元，最終收市挫3.6%，收報83.88美元。

事緣Trump Media and Technology Group的新上任CEO Devin Nunes上月透露，Truth Social的應用程式要延至3月31日才會上線，因程式需時進行測試。

特朗普曾表示，Truth Social將成為現時社交網絡巨頭Twitter及Facebook的對手。特朗普前年於美國總統大選競逐連任期間，因言論被指煽動暴力而遭到Twitter及Facebook封殺。

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