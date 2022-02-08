【大行報告】 美銀證券升統一企業評級至「買入」 股價彈逾一成

美銀證券發表報告，將統一企業（00220）評級由「中性」上調至「買入」，目標價由7.8元上調12.8%至8.8元，基於其積極的加價舉動，並考慮其強大的自由現金流，預計股息收益率有望提高。統一獲大行唱好，股價彈起，曾高見8.54元，最多升近15%，收報8.2元，仍升10.2%，成交額1.7億元。

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該行指，內地零售價格於1月上漲，康師傅（00322）旗下主要的方便麵產品在農曆新年後，其出廠價上漲超過10%，而統一主要的方便麵在更換新包裝後，其產品零售價格亦上調約12%。該行認為，統一或有機會稍後上調出廠價，可能標誌著方便麵業內近10年首次大幅加價。

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同時，該行重申康師傅「買入」評級，目標價由16.8元調高至17.4元，基於其強大的分銷執行能力和超過8%的高股息收益率。康師傅股價再破頂，收報17.2元，升3.7%。

該行相信，加價能有助於減輕毛利率壓力，因為棕櫚油成本去年已增加36%，加價有助改善整體方便麵行業的競爭格局，故此該行提高康師傅及統一2022年預測每股盈利4%及3%。

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記者：郭秀慧