美研究：孕婦打mRNA疫苗 逾半嬰兒半歲仍有新冠抗體

美國一項研究指出，若孕婦懷孕期間曾接種mRNA新冠疫苗，逾半嬰兒到了半歲時體內仍有抗體。若未接種疫苗孕婦懷孕期間感染新冠肺炎，未足1成嬰兒體內帶有抗體。研究結果同時顯示，若懷孕後感染新冠肺炎，出現早產或死亡的風險更大。

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美國國家衛生研究院（NIH）旗下Eunice Kennedy Shriver 國家兒童健康及人類發展研究所，資助這項研究。醫學期刊《Journal of American Medical Association》（JAMA）周一（7日）發表研究初步結果，但暫時未進行同行評審，收集數據時仍未有Delta及Omicron變種。

研究安排兩批孕婦參與，首批28名婦女懷孕20至32周時接種2劑mRNA疫苗，另一批12名孕婦則沒有打針並於同期染疫。研究人員在這兩批婦女的嬰兒半歲大時，檢測嬰兒血液中最常見的IgG抗體。結果發現有打針孕婦誕下的嬰兒，57%體內都檢測出相關抗體，但無打針且染疫孕婦誕下的嬰兒，僅有8%人抗體達可檢測水平。

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目前尚未清楚需要多少抗體水平才能預防感染，但位於波士頓的麻省總醫院（Massachusetts General Hospital ）醫生Andrea Edlow發表聲明，指目前所有醫生對孕婦接種疫苗後嬰兒所得抗體水平及持續時間了解不多，研究能解答部分疑惑，希望結果有助鼓勵孕婦接種疫苗。

研究同時分析逾1.4萬名疫苗面世前分娩孕婦數據，顯示其中586名分娩前六周或分娩期間出現重症或中度症狀的孕婦，出現剖腹產、早產、分娩前死亡等情況的風險更高。研究人員表示，無染疫孕婦發生相關情況機率僅得9.1%，但臨近分娩時染疫有中重症的孕婦機率達26.1%。

她們流產以及新生兒死亡的風險亦更高。但研究人員同時指，輕度或無症狀感染相信不會增加分娩併發症的風險。

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責任編輯：李俊儀