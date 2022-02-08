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【二手樓價】碧海藍天業主硬食辣稅沽貨　持貨未滿三年料實蝕逾50萬離場

股樓投資 16:40 2022/02/08

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疫情嚴峻，有業主賣樓套現，即使「硬啃」一成額外印花稅，亦急於沽貨，帳面獲利但料實際為蝕讓。中原地產歐陽振邦表示，碧海藍天錄本月首宗成交，中原最新促成屋苑2座高層C室，單位實用面積499平方呎，採兩房間隔，望內園景，最初開價970萬元，最終以940萬元易手，折合實用呎價18,838元。

歐陽振邦指，新買家為同區客，見單位位處高層，景觀開揚，造價亦合理，即拍板入市自用。據了解，原業主於2020年8月以900萬元購入單位，持貨不足3年，需付10%額外印花稅，涉及約94萬元，扣除稅項，料實蝕54萬元，計及代理佣金等費用更料實蝕逾65萬元離場。

資料顯示，碧海藍天位於荔枝角深盛路8號，共有5座，提供1,616伙單位。項目由2003年起入伙，樓齡約18年，設有16萬平方呎住客會所。項目與泓景臺、宇晴軒和昇悅居合稱「西九四小龍」，鄰近荔枝角及南昌港鐵及西九龍快速公路，交通方便，社區規劃完善。

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撰文 : 謝昕蕎

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