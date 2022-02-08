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【樓市熱話】2人月入5萬擁100萬首期 欲買2房單位預算500萬 望能在筲箕灣或西灣河置業

理財智慧 17:44 2022/02/08

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買樓是人生大事當然要好好考慮清楚，不知道大家在買樓時會以甚麼為首選的考慮條件呢？最近有網民於網上討論區「連登」發文指，自己與另一人正打算於筲箕灣或西灣河買樓，於是他們最近不斷看樓，而當中的單位介乎十多至三十多年，並向網民詢問意見。

樓主指自己與另一人月入5萬，有100萬首期，他們欲於筲箕灣或西灣河買一2房或大一房的單位，而預算為500萬頭，他指自己看過不少單位，認為擁有三十多年樓齡的樓如新成中心、筲箕灣廣場、康華及寶華大廈等，即使是做過大維修，但外牆及大堂也十分殘舊，而二十多年樓齡的樓如海灣華庭、富欣閣則不過不失，最後他認為柏匯、港島東18的樓雖然新，但看相片時感到圖則差，難以擺放傢俬。

【樓市熱話】港人置業成人生目標  住屋需求是一世  樓價有升無跌早買早享受？ 【下一頁

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此貼文一出後，引來網民熱議，有些人指出，「 500萬頭又要有2房，有甚麼可能可以在西灣河買新樓。」，「 你自己去看一看一年的成交量吧，可以作有沒有下一手接貨的考量。」，也有人指，「 500萬頭很難買到筲箕灣廣場，若你能接受華庭，其實還有很多選擇。」。

【延伸閱讀】【室內設計】二人世界變一家四口   46萬翻新500呎單位   飯廳變身幼兒遊戲區   小型圖書館培養閱讀興趣 下一頁

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另有網民指，「 建議你一下便找另一區買樓，一下便接受樓齡較高的樓，不然也沒有甚麼選擇。」。

【樓市熱話】 租屋後揭單位設施破爛   港男因暫住得過且過不作維修  欲搬屋卻怕業主扣按金 【下一頁

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責任編輯：關海儀

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