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【投資者情緒】瑞銀調查：近半美國投資者擔心市場低迷、考慮增加對沖

股市 16:39 2022/02/08

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瑞銀發表的《投資者情緒調查》顯示，通脹和加息是全球高淨值投資者的主要憂慮。許多受訪者認為，通脹上升將持續12個月以上。雖然經濟樂觀情緒略有減弱，但投資者對未來6個月的股市仍然充滿信心，許多人看到借貸和調整投資組合的機會。

大摩：逢低買入美股還為時過早，【下一頁】

調查顯示，56%香港投資者極度或非常擔心市場低迷。68%香港投資者於投資組合中持有超過10%現金，當中57%投資者擔心通脹對現金價值的影響。

美國投資者對稅項增加的擔憂退居其次，通脹憂慮則成為焦點，希望現任政府把控制通脹作為重中之重的投資者佔82%。幾乎半數受訪者擔心市場低迷，面對市場波動，他們正在考慮增加股票和投資組合對沖，將現金投入使用，並趕在加息之前透過新的再融資抵押貸款和擔保貸款借入資金。

調查指，三分二的投資者空倉比例達到10%，當中近半表示正等待合適的投資機會；當要作出投資時，6成投資者認為科技（63%）和醫療保健（59%）是極具吸引力的行業。

瑞銀於1月4日至24日，訪問全球15個市場的3000名投資者及1200名企業家，受訪者可投資資產或年收入至少100萬美元。

【石Sir一周前瞻及異動股】中銀香港、安踏及創科實業等

 

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