【異動股】被美國列入未經核實清單 藥明生物洗倉式急跌後停牌

藥明生物 （02269） 旗下附屬公司被美國商務部列入「未經核實清單」，今日股價最多跌32%，其後於上午交易時段停牌，停牌前收報62.25元，跌幅達到23%。美國商務部表示，未能確定名單內的企業，購買美產品後的實際用途，因此列入清單有助美國出口商進行盡職審查，並不代表完全禁止與美國企業的交易，但需要提供額外的證明文件。

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藥明生物今日於微信公眾號發表聲明，表示旗下公司被納入清單，主要是由於美國政府未能確認出口器材的最終用途，與「實體清單」或「黑名單」不同，公司強調有關措施對公司業務沒有任何影響，而旗下公司的生產基地已建成產能，器材進口的影響不大。

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