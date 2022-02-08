綠能發展帶挈 印度礦商成亞洲首富

印度經濟發展迅速，亞洲首富之位易手後仍是印度商人。受綠色能源業務發展蓬勃，印度礦業大亨阿達尼順利以885億美元身家（約6899.4億港元），超越同胞﹑信實工業集團創始人兼董事長安巴尼，成為亞洲首富。

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根據福布斯（Forbes）及彭博社（Bloomberg）統計，阿達尼（Gautam Adani）去年個人資產增加120億美元（約935.55億港元），不止超越安巴尼（Mukesh Ambani）成為亞洲首富，更登上全球前10富豪。

阿達尼集團已成為全球首屈一指的礦業公司，近年積極推動綠色投資，特別憑藉太陽能蓬勃發展，讓阿達尼順利擠身全球頂級富豪行列。此外，阿達尼集團亦持有印度最大的穆恩德拉港（port of Mundra），同時亦持有孟買國際機場74%股權。

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阿達尼綠色能源（Adani Green Energy）在過去12個月內，市值幾乎翻倍，讓阿達尼去年身家豐厚不少。集團已計劃於2030年時，再投資700億美元（約5457.19億港元）發展綠色能源，劍指全球最大再生能源生產商地位。

印度政府亦積極推動綠色能源發展，特別是太陽能方面，意在完成於去年11月舉行﹑聯合國氣候變化大會（COP26）中，承諾的減排目標。政府的發展與阿達尼集團不謀而合，讓後者更快速成長。

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責任編輯：吳漢培