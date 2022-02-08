【防疫措施】政府修訂僱傭修例 因疫苗通行證未能上班被解僱 將不再視作不合理解僱

本港疫情嚴峻，消息指今日再增加625宗確診個案，初步確診逾400宗，創下兩年多疫情的新高。今日下午（8日），行政長官林鄭月娥出席記者會交代最新安排。

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行政長官林鄭月娥在會上宣布，將會修訂《僱傭條例》，以避免抗疫工作的勞資糾紛。修訂內容包括：若傭員在本月24日前，因在餐飲處所工作需以「疫苗通行證」上班，但拒絕接種而被解僱，將不會被視為不合理解僱。而僱主若因僱員強制檢疫，或因圍封強檢未能上班而解僱，則會構成不合理解僱。而被強制檢疫和被圍封強檢人士，如以當局發出的強制檢疫令或醫務證明作為病假紙證明，向雇主申領病假。

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同時，林鄭月娥亦指政府會透過第六輪防疫抗疫基金注資約260億元涵蓋逾40項措施，預計下星期2可以交由立法會財務委員會審批。當中首次計劃向短期及臨時失業人士派錢1萬元，林鄭月娥表示，以往因擔心被濫用而一直無推出失業援助金，但鑑於疫情嚴峻，因此即使審查有困難，政府都會「盡做」，不會深究失業的原因。

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記者：鄭日棱