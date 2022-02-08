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【小老闆生意經@iM網欄】《IT狗》一劇予商家們的啟示

名人薈萃 17:02 2022/02/08

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虎年到了，筆者在此祝大家新年快樂，財源廣進，身體健康，心想事成，出入平安。2021年12月的本地零售業銷貨額數字經已出爐。根據政府統計處資料顯示，12月零售業總銷貨價值臨時估計為333億元，按年升6.2%。扣除價格變動後，12月零售業總銷貨數量的臨時估計按年升3.4%。12月零售業總銷貨價值中，網上銷售佔10.8%。該月零售業網上銷售價值臨時估計為36億元，按年升31.5%。

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農曆新年人流不如往年

回看去年12月，為消費劵使用期限的最後一個月。12月向來是傳統消費旺季，整體零售業總銷貨價值按月上升亦是意料中事。而在今年1月，政府開始實施的社交距離措施及沒有晚市堂食等因素影響下，推算今年1月的本地零售總銷貨價值或會比去年12月有所下跌。即使1月及2月是農曆新年長假期均是傳統消費旺季，可是受到疫情的因素影響，農曆新年期間街上人流相當冷清，莫說是行業銷售旺季，街上人流甚至相比不是旺季亦更少，零售業又豈會有好生意呢？
而在本周，本地疫情明顯進一步惡化，不少公司宣布均要在家工作；不少大廈有住戶確診，以致整幢大廈的住戶要強檢。不單只是住宅場所，當有確診人士出現在一些公眾場所時，曾經到訪該場所的人士亦要強檢。因此，在過去一兩周期間，不少市民均接受強檢，而強檢次數不是一次即可，而是要在一周內持續四至六次陰性結果才意味是安全。如是此的話，人們忙於排隊檢測，商場內又豈會有多的人流呢？

市場再關注宅經濟概念

人們少了外出，宅經濟概念再次受到市場關注。零售業不例外，少了人到線下門店消費，店舖只好加大力度推廣線上銷售，看到不少人近日多了線上購物的需求。事實上，不是每一間店舖已在電商方面發展成熟，不少店舖在網上銷售只是起步的階段，其網上銷售額根本不及實體門店。
筆者想起近日看的電視劇《IT狗》內一句說話：「環境永遠不會遷就你，惟一可以決定你將來的，便是你自己。」將此話套用在不少商家身上，其實也是相當之適合。即使不少商家並不習慣線上銷售模式，惟在疫情因素下，大大打擊到實體門店的銷情，因此，他們亦不得不把銷售渠道拓展至線上，否則便連唯一的收入來源都沒有。

嘗試開拓網上銷售平台

然而，開拓線上銷售渠道，就好似經營一盤新的生意，什麼都是起步的階段，什麼都是初嘗試。正如創業一樣，結果都不一定會成功，但如果連第一步都不願意踏出，便注定是失敗了。筆者鼓勵商家們在疫情期間要跳出自己的Comfort zone，作多方面的嘗試去推廣生意。除了設立網上銷售平台，更可作網上直播、直播帶貨等等，又或是跟其他不同公司、平台合作，以更多元化及多方面的渠道去推銷自己的生意。

作者_Anna（馮文慧）簡介

前IM記者，現投身金融行業。白天上班8小時，跟一般白領無異，工餘時間則經營網店，從事玩具精品代購生意。愛好旅遊，本身做代購是希望幫補旅費，沒想到誤打誤撞下賺上一桶金並當上小老闆，在寸金尺土的香港開設實體門店。

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撰文 : Anna（馮文慧）

欄名 : 小老闆生意經

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