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【電腦安全】Office增巨集安全通知　防止黑客惡意攻擊

科技 16:25 2022/02/08

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微軟（Microsoft）宣布為減低 Office文件檔案程式使用 Visual Basic for Applications（VBA）巨集所帶來安全風險，將加入一項訊息通知欄功能，讓用戶使用開啟 VBA 巨集程式時，先了解巨集程式所帶來的安全問題。

【疫情加劇】日本 CP+ 2022 相機展取消　將轉網上舉行

據網站《Pcmag》報道，Office 巨集上的使用漏洞，黑客很容易編寫或錄製 VBA 巨集程式，讓用戶只需一個按鈕打開文檔，以自動化程式繞過用戶身份驗證，散播惡意軟件及攻擊電腦，造成私隱洩露甚至受到勒索軟件攻擊威脅。

據報，微軟將於Office 巨集增設安全提示功能，Access、Excel、PowerPoint、Visio 及 Word 五個程式內，會加入巨集程式通知欄，亦引導用戶進入一個網頁，提醒用戶有關 VBA 巨集信息風險。

【Gmail新介面】Gmail操作介面改版！　增4大程式切換功能

微軟表示，首階段於4月會先將巨集風險通知欄在 Microsoft 365 的 2203 版本上推出，並計劃未來應用到 Office LTSC、Office 2021、Office 2019、Office 2016 及 Office 2013上，不過目前未有更新時間表。

責任編輯：向頌勤

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