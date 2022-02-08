【職場熱話】31歲打工仔月入1.9萬 創業成功決定辭職 怕不適應獨處感焦慮

不知道大家有沒有過創業的經驗呢？創業不容易，是一個漫長的過程，而不少人在當中也會感到孤獨，近日有網民在網上討論區「連登」發文，指自己自從辭職決心投入於生意後，便一直感到十分孤獨，因而不知該如何是好。

樓主指自己現時31歲，全職月入萬9，但他近這半年開始創業成功，由副業小生意到現時得到一個不錯的收入，於是他便辭去全職，專心做自己的小生意，而最近他更打算開個人工作室及零售店，把其二合為一，然而他指一個人每天只面對四面牆感到十分孤獨，於是他向網民詢問該如何獨處工作。

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此貼文一出後，引來網民熱議，有些人指出，「 可以開一下收音機或嘗試找尋合作的機會。」，「 若工作時不用非常專心，你可以開一些影片或背景音樂來解悶。」，也有人指，「 租一些共享工作間吧，間中可以跟別人聊天。」。

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另有網民指，「 自己一個人又有甚麼好怕，我個人便覺得沒有問題，工作有產出才是最重要的。」。

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責任編輯：關海儀