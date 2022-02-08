【疫情快訊】宗教場所和髮型屋須關閉至2月24日 限聚令再度收緊至2人

本港確診數字不斷上升，消息指今日再新增625宗確診個案，初步確診逾400宗，再創兩年多來的新高。行政長官林鄭月娥今日（8日）下午交代最新防疫措施。

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林鄭月娥表示，行會今日已通過修定預防及控制疾病條例的599章，也更新了599章的規定，擴大受599F的表列處所，除原有的17個處所外，新增了6個處所須受規管，當中包括髮型屋、宗教場所、商場、百貨公司、超市和街市，其中宗教場所和髮型屋須由2月10日起關閉至2月24日。而由2月24日起推出「疫苗通行證」，市民進入表列處所須使用安心出行及打針，部分餐廳處所須先推行「疫苗通行證」，亦會在不同處所，包括學校、大學、公營機構寫字樓等推行「疫苗通行證」。此外，收緊至2人限聚令，以及將限聚令擴至私人處所，禁止2個家庭以上在私人地方進行跨家庭聚會，定額罰款也會由5,000元提升至1萬元。

另外，林鄭月娥又指，推出防疫抗疫基金6.0，注資約260億元，當中涉約40多個行業，有關撥款申請於下周二立法會特別財委會會處理。她表示防疫抗疫基金6.0會為第5輪受惠的處所再次提供援助，如旅遊業、洗衣業、洗碗業、職業介紹所等，另外亦會包括參與疫情的高暴露群行業，包括環境衞生、保安、機場貨運員工等，每人每月2000元支援，5個月合共支援1萬元。與此同時，政府亦會針對短期或臨時失業人士提供一次性1萬元支援，有關詳情將於稍後公布。

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責任編輯：羅浩濂