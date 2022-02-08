【中國2022年冬奧會】北京冬奧會商機大　料官方商品銷售額約31億元

▲ 北京冬奧會的官方吉祥物「冰墩墩」和「雪容融」。

北京冬奧會的官方吉祥物「冰墩墩」和「雪容融」。據《日經中文網》報道，由於吉祥物在冬奧會的「出鏡率」很高，冬奧得獎者也會獲派發，導致它們深受歡迎。

吉祥物之一的冰墩墩更非常受歡迎，店舖更要限制人流和每人購買的數量。在北京開設分店的日本百貨公司「伊藤洋華堂」，曾到貨100件冰墩墩，很快便售罄。電商阿里巴巴的網站上，甚至在15分鐘內，售出5,000件冰墩墩。

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吉祥物銷售強勁，伊藤洋華堂在北京的門店銷售額，已超過了去年1至2月期間的數字。商品供不應求，生產冰墩墩的北京元隆雅圖文化傳播，也在提高產量。

事實上，今屆冬奧會的官方商品合共約5,000款，並在中國國內184家官方專門店發售。有指，冬奧會期間的官方商品銷售額，有望達至25億元人民幣（約31億港元）；並將超過2008年夏季奧運會的銷售額。

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責任編輯：馬意文