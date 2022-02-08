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【2022展望】富蘭克林鄧普頓：IPO融資活動將放緩　哪個行業的增長最值得期待？

股市 16:43 2022/02/08

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【2022展望】富蘭克林鄧普頓：IPO融資活動將放緩　哪個行業的增長最值得期待？

富蘭克林鄧普頓投資（Franklin Templeton）表示，隨著市場流動性減少，預計2022年新股（IPO）市場的融資活動活躍度將會放緩，企業上市的門檻亦會提高。Franklin Templeton預計，相信2022年最有機會實現增長的創新領域，包括軟件，以及以科技作支撐的平台服務提供商。

富蘭克林鄧普頓旗下Clearbridge Investment的投資組合經理Aram Green表示，過去數年，增長型股票的估值上漲，市場對這些企業的主營業務預期看高一線，雖然這些業務受益於疫情，但下半年當中仍有很多業務未能達到市場預期，或前瞻指引令市場失望，會導致這些企業的估值出現劇烈下降。

除此以外，他又指，近年市場融資資金充足，令許多公司在其商業模式未經證實就上市，據彭博數據顯示，去年新股市場的表現亦為過去五年中最差，已反映投資者對新興成長股的擔憂。

他預計，在今年最能實現增長的創新科技領域，將會是軟件行業，以及平台服務提供商，尤其是專注於提高運營效率、網絡安全、數據驅動以及創新式電子商務的科技發展的企業。

【石Sir一周前瞻及異動股】中銀香港、安踏及創科實業等

 

相關文章：【2022展望】瑞銀維持恒指今年底27000點目標　現價已反映美國收水、料第2季通關

【虎年展望】晉達：服務國內市場為主的中資股料造好　中國經濟好轉宜「由下而上」選股

記者：梁安琪

大行報告 疫情 富蘭克林鄧普頓投資 股票 AR 行業 軟件 創新科技及應用 IPO

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