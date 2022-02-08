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【美股焦點】傳Nvidia收購ARM計劃告吹 軟銀獲97億分手費

股樓投資 18:00 2022/02/08

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外媒引述消息人士報道，由監管機構的阻礙，美國晶片商輝達（Nvidia）放棄以660億美元（約5,145億港元）從軟銀集團手中收購英國晶片設計公司ARM。軟銀將獲得12.5億美元（約97億港元）的分手費，並準備安排ARM於今年底前上市。

同場加映:【青姐話】財息兼收迎福虎 資金回流傳統股

據《金融時報》報道，由於面臨重大監管挑戰，加上包括高通和微軟的大型科技公司反對此次收購。Nvidia以660億美元收購軟銀英國晶片業務Arm的交於周一（7日）告吹，這筆首有望成為晶片行業有史以來最大的交易。軟銀將獲得高達12.5億美元的分手費，並打算在截至2023年3月的財年中推進ARM的首次公開招股（IPO）。

是次收購因涉反壟斷之嫌，遭美國、英國、歐盟等多國監管機構密切關注和審查。而Arm的客户包括高通和微軟在內大型科技公司亦反對此次收購。

【延伸閱讀】大摩料美股將現波動　嚴選17隻防禦型股份應對   【下一頁

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責任編輯：黃苑筠

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