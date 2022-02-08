▲ 【美股焦點】大摩：逢低買入為時過早 市場未適應聯儲局最終退市

加息令投資者加速逃離科技股，摩根士丹利財富管理部門首席投資總監Lisa Shalett指，股票在1月份被狠狠打壓後，一些投資者對「撈底」表現出興趣，但她警告，雖然這種舉動在這個商業周期的大部分時間裡都有效，但認為目前全面投入還為時過早。

Shalett指，投資者從歷史數據得到安慰，在過去60年中，聯儲局收緊政策是股市反彈的先例。但她強調，每個周期都是獨特的，目前因政策制定者正在處理新冠疫情的影響，情況可能不一樣。

她說，充足的市場流動性使情況變得複雜，市場還沒有適應聯儲局最終的退出，「縮減政策尚未結束，金融條件仍然接近歷史上最寬鬆的水平。我們擔心這種充足的流動性可能會掩蓋不斷上升的風險，因為多種相互依賴的因素，包括其他央行的行動，可能會影響聯儲局的政策。」

Shalett稱，只有當利率開始上升，並且聯儲局就其縮減資產負債表的計劃提供更詳細的指導時，股票才會「更好地反映新的現實」。與此同時，投資者應該為有利於選股的環境做好準備，重點是 「具有質量和被低估現金流的防禦性和周期性股票」。

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