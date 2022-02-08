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【人幣定存】1年人幣定存息最高2.88厘 金虎年罕現破頂息

16:36 2022/02/08

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華僑永亨於虎年立春日大加一年人民幣定存0.18厘、至2.88厘的破頂息。

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離岸人民幣拆息於春節過後罕有急升，隔夜息今天（2月8日）直逼5厘，報4.53厘，1周拆息也逾3厘，市料主因是疫情令逾百間港銀分行暫停業，拆借頭寸受礙，業界為審慎起見亦力保流動性，致令港銀於節後仍鮮有加人民幣定期存款息。

綜觀2月至今的市況，5間大小業界頻密調整存息，包括招商永隆昨天（7日）全面加人幣定存短中長息，華僑永亨則短減長加，集友則新推6個月人幣定存年息享2.8厘。反觀，渣打香港 （02888） 卻全面劈人幣定存息，大眾銀行則加減不一。

*油價天然氣升勢持續？《ET財智Talk》文錦輝分析商品市場最新形勢*

 

專家指，中小行較大行進取，且主力搶長錢，尤其是憧憬下半年中港有望通關而先作布局，遂趁亂市力搶防守族的閒資。

單以本月開局首8天計，最矚目的是長息榜罕現大執位，因華僑永亨勁加1年期人幣定存年息0.18厘，新息率至2.88厘，險勝富邦的2.8厘，一躍榮登榜首，令虎年首現破頂息。而該行又新增338天人幣定存年息有2.88厘。可是，卻驟減188天人幣定存年息0.3厘至2.38厘。

1個月人幣定存息最高5厘【下一頁

此外，比併半年期人幣定存，虎年呈雙冠王，集友新推2.8厘年息，跟富邦看齊。至於3個月人幣定存，則仍以富邦的2.8厘年息居首。

相反，渣打卻狠削3個月人幣定存年息0.4厘至1.8厘；半年期年息減0.3厘，新報1.9厘；一年期年息下調0.2厘，僅險守兩厘。而以上3存期的入場費為等值10萬港元。不過，渣打卻新增人幣定存長息另一選擇，門檻僅一萬元人民幣，一年息率有2.2厘，惟須新錢及指定電子渠道開立等附帶條件。

至於滙價方面，今午在岸價暫報6.3589。花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪回應本報查詢指，3個月內料人民幣見6.4，半年至1年目標為6.5。

此外，專家建議，追息族不妨先開立短存，畢竟後市變數多，而7天期人幣定存不乏高息選擇，例如中銀香港 （02388） 及滙豐（HSBC）7天年息齊有11厘，信銀國際年息為12厘，恒生 （00011） 年息更達13厘，冠絕全城為南商及富邦的13.88厘年息。

人幣定存最高息13.88厘【下一頁

那邊廂，中資名家料今年人民幣滙率續走強，但動能減弱。中銀證券全球首席經濟學家、外管局前國際收支司司長管濤表示，進入新的一年，人民幣滙率與美元指數總體恢復了蹺蹺板效應，預計人民幣滙率繼續走強但動能減弱，人民幣雙邊和多邊滙率漲幅趨於收斂。

官媒《中國證券報》昨刊登管濤的文章，指與其繼續預測人民幣滙率會不會破6，還不如關注市場或政策因素可能觸發的滙率糾偏。如有必要，預計有關部門仍會在加強輿論引導的同時，採取增加滙率彈性、擴大資本流出、調控資本流入等政策措施，保持滙率在合理均衡水平上的基本穩定。

他特別指出，人民幣滙率當前面臨五大風險，包括美元指數進一步走強、中美利差進一步縮小、國際金融動盪加劇、中美經濟增速差異收斂，以及滙率預期管理和調控的政策風險。這些風險未來並非一定就會發生，但只要發生了，就會對人民幣滙率產生反向作用。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

渣打集團（02888） 富邦銀行 華僑永亨銀行 招商永隆 人民幣 人民幣定期存款 定期存款

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