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【高息股】冠君委任九龍倉前高層候迅 為新任CEO

股樓投資 16:40 2022/02/08

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經營旺角朗豪坊商場的冠君房託(02778)，懸空多時的行政總裁一職終落實人選。該房託將委任九龍倉(00004)中國前助理董事兼總經理（零售租務及營運）侯迅為行政總裁，以及獲委任為信託管理人之執行董事、投資總監及負責人員。冠君周二收報4.03元，跌1.2%。

【2022年部署】滙豐維持恒指本年目標28030點 薦買12隻價值型港股   詳情請看【下一頁

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公告表示，候迅為香港註冊建築師，擁有超過 23 年世界級商業綜合體設計、規劃、項目管理及資產管理之經驗，並曾於九倉負責其中國大陸旗艦投資物業之資產管理工作。公開資料則顯示，候迅曾管理的物業包括成都國際金融中心及重慶國際金融中心等。

【阿里巴巴9988】阿里申請額外註冊 10億股美國存託股份  詳情請看【下一頁

目前冠君分別經營旺角朗豪坊商場及寫字樓，中環花園道3號寫字樓，並同時持有倫敦市中心的66 SHOE LANE寫字樓的27%股權。該房託並未於內地持有項目。

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撰文 : 李尚毅

冠君產業信託（02778） 港股

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