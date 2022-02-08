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【軟銀業績】軟銀上季淨利潤賺290.5億日圓　願景基金按季扭虧為盈賺1114億日圓

股市 16:04 2022/02/08

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軟銀上季淨利潤賺290.5億日圓

阿里巴巴 （09988） 單一最大股東軟銀集團（SoftBank Group，日：9984）公布截至去年底止第3季淨利潤為290.5億日圓，較去年同期盈利為11719.5億日圓大減97.5%；預測全年股息44元符預期。收入為15973.4億日圓，較去年同期的15075億日圓增加約6%，大致符合預期。

軟銀集團股價跌0.9%，報5302日圓。

軟銀旗下願景基金按季扭虧為盈，賺1114億日圓，而首九個月則錄得蝕7677.4億日圓。首九個月，公司套現阿里巴巴681億日圓，惟Coupang和滴滴投資損手，分別大蝕11234億日圓和6302億日圓。公司投資收益大為縮水，上季總投資收益為蝕1565.3億元，首九個月則由盈轉虧蝕5517.7億元，而其中未實現估值損失的T-Mobile and Deutsche Telekom更蝕1212億日圓。

軟銀予2022年3月底財年收入目標為5.5萬億日圓，盈利指引為5000億日圓，現達成84.2%。

軟銀願景基金去年9月止第2季虧損8251億日圓，創下歷來最大虧損。社長孫正義曾形容當時在中國的投資現正處於「暴風雪」之中。

【石Sir一周前瞻及異動股】中銀香港、安踏及創科實業等

 

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編輯：姚卓然

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