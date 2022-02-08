【有相睇】太古城兩房失守800萬　呎價僅14037元　平過部分新界樓

有「樓市寒暑表」之稱太古城再錄大劈價成交，中原地産趙鴻運說，太古城鄱陽閣低層F室，實用面積545平方呎，兩房間隔，望街景及馬路景，去年10月放盤，原叫價1,026萬元，但一直未能易手，及至近日，有外區用家睇樓，並即晚出價洽購，業主最終累減261萬元，以765萬元出售上址，實用呎價約14,037元，平過不少新界藍籌屋苑。

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值得留意的是，由於單位成交價低過800萬元，理論上可受惠新按保計劃，承造最高九成按揭，即首期只需76.5萬元。不過要留意的是，上述單位屬太古城第一期，興其他期數相比，位置相對不方便，而且位於低層，景觀較差，且易有嘈音問題，所以樓價向來較其他期數低。

資料顯示，原業主於2010年4月以372萬元買入單位，持貨近12年，現帳面賺約393萬元，物業期內升值約1.06倍。

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