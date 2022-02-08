【內房貸款】人行：內地保障性租賃住房貸款　不再納入房地產貸款集中度管理

▲ 人行發通知，內地保障性租賃住房貸款不再納入房地產貸款集中度管理。

人民銀行、中國銀保監會今日發布《關於保障性租賃住房有關貸款不納入房地產貸款集中度管理的通知》，明確保障性租賃住房項目的有關貸款不納入房地產貸款集中度管理，鼓勵銀行業金融機構按照依法合規、風險可控、商業可持續的原則，加大對保障性租賃住房發展的支持力度。

該份通知提及，自印發日起，銀行業金融機構向持有保障性租賃住房項目認定書的保障性租賃住房項目發放的有關貸款，不納入房地產貸款集中度管理。通知又要求銀行業金融機構要加大對保障性租賃住房的支持力度，按照依法合規、風險可控、商業可持續的原則，提供金融產品和金融服務。此外，銀行業金融機構要嚴格執行人民銀行、銀保監會有關統計制度，確保數據真實準確。

分析指出，明確保障性租賃住房項目有關貸款不納入房地產貸款集中度管理，有利於銀行業金融機構加大對保障性租賃住房項目的信貸投放。

房地產貸款集中度管理制度去年1月1日起實施，制度下在中國境內設立的中資法人銀行業金融機構，房地產貸款餘額佔比及個人住房貸款餘額佔比，不得高於人行、銀保監會確定的相應上限。人行與銀保監會根據銀行業金融機構的資產規模、機構類型等因素，分檔設定房地產貸款集中度管理要求。

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