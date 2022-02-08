【私隱安全】美國國稅局終屈服　棄用人臉識別驗證納稅人賬戶身份

▲ 在國會議員的反對下，美國國稅局昨（7日）宣布，將終止讓民眾以臉識別進行身分認證。

美國國稅局（Internal Revenue Service，IRS）於上個月宣布，將在今年夏天與安全數碼身分網絡提供商ID.me合作，要求在網上報稅的人士，使用ID.me公司的人臉識別技術進行註冊及驗證。惟相關計畫涉及個人資料私隱問題，引起了普羅大眾及國會議員擔憂。而在國會議員的反對下，美國國稅局昨（7日）宣布，將終止讓民眾以臉識別進行身分認證。

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據《國會山報（The Hill）》報道，美國國稅局早前宣布，將開始要求在網上報稅的人士，使用ID.me公司的人臉識別技術進行註冊，用戶其後即可透過自拍來進行身分驗證，並完成登錄，預計相關計畫將在2022年夏天推出，並適用於國稅局的所有網上服務如在線支付和稅收抵免等。

不過，相關計畫公布後，隨即引來多名議員反對。美國參議院財政委員會主席Ron Wyden指出，IRS並非是使用人臉識別來報稅或退稅，也不應在納稅人存取其它服務時要求進行人臉識別。Wyden也提到，他不認為美國人應該犧牲自己的私隱來換取安全，亦鼓勵IRS應該多加利用美國政府既有的Login.gov身分認證服務。

加利福尼亞州民主黨眾議員劉雲平（Ted Lieu）、華盛頓州民主黨眾議員Pramila Jayapal、紐約州民主黨眾議員Yvette Clarke和加利福尼亞州民主黨眾議員Anna Eshoo等人也向美國國稅局發出信函，要求該機構承諾，不會使用任何面部識別技術來進行身分驗證。

面對反對聲音，IRS最終決定終止計畫。美國國稅局局長Charles Rettig昨在聲明中強調，IRS非常注重納稅人的私隱與安全，也理解外界的疑慮，IRS正在尋求不涉及人臉識別的短期選擇。

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責任編輯：曾曉汶