【職場熱話】WFH遇網絡問題 上司質疑偷懶 更要求換電腦 打工仔大呻不公平

對員工來說，只是忙著日常工作就夠辛苦了，若是遇上難搞的上司，真是讓人感到無語。近日有網民在討論區發文指明明是公司的網絡問題，卻被上司指責是其電腦出現問題，更要求換機，因而感到不憤網上吐苦水。

樓主經歷：

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有網民認為「有問題要解決，只識互罵，於事何補？」、「至少你上司都覺得你無問題，問題是電腦，不如給資訊科技部同事看有沒有辦法解決VPN問題」。

亦有網民客觀分析「員工辦工所用器材應由公司提供，你連不到VPN的情況，可要求公司提供WIFI 連上網卡、手提電腦，技術問題不由員工負責」。

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責任編輯：陸盈希