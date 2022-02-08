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【有相睇】嘉湖山莊三房635萬易手　連大翻新後企理靚裝仲望米埔靚景

股樓投資 15:45 2022/02/08

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農曆新年後疫情急速惡化，不少業主願提供較大的議價空間，吸引買家趁機覓筍盤。中原地產曾芷妍表示，近日睇樓量有增加趨勢，嘉湖山莊有單位減價成交，買家睇樓後被裝修及景緻吸引入市。
 
曾芷妍表示，嘉湖山莊景湖居1座中層D室成交，實用面積544平方呎，三房間隔，附有靚裝修，並坐擁大單邊開陽米埔景致。單位今年1月中放盤，開價680萬元，業主因應市況很快便降價至640萬元，最終放盤約三星期，累減45萬元或6.6%，以635萬元沽出，折合實用呎價11,673元。

單位內櫳圖片（由代理提供）

    點擊圖片放大
    +2

曾芷妍表示，買家為外區上車客，年初四首度參觀上址，被其靚裝修及靚景吸引，單位廚廁經翻新，企理新淨，新近「翻睇」後即決定承接。

據了解，原業主於2009年3月以143元購入單位，持貨約13年，帳面獲利492萬元，單位升值3.4倍。此外，代理指，嘉湖山莊成交明顯減慢，2月首周錄得3宗成交，較對上一周跌逾6成。

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撰文 : 謝昕蕎

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