【問卷調查】超過95%本地青年創業家盼再推電子消費券 望抗疫基金6.0能支援更多行業

香港青年創業家總商會在1月28至30日期間進行「電子消費劵」問卷調查，調查結果顯示超過95%的受訪者認為政府應再推出電子消費券，有近70%受訪青年創業家認同公司業務能直接受惠於早前所發放之電子消費券。至於消費券金額方面，近75%受訪者認為電子消費券的金額應調高至10,000元，而最為方便接收及使用電子消費券的平台依次為八達通、支付寶及微信支付。

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香港青年創業家總商會主席謝海發表示，期望及建議第六輪防疫抗疫基金能惠及所有受疫情影響的行業，政府帶頭將旗下物業如工業村、科技園及數碼港租戶公司免租不少於3個月，並呼籲地產業界跟隨政府的寬免租金措施。面對突如其來的第五波疫情，大部分中小企都顯得束手無措，希望特區政府真的要提供及落實「快、狠、準」的補救措施， 建議可以以第五輪防疫抗疫基金為藍本，但要在闊度、深度及速度上優化。

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責任編輯：羅浩濂