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【抗疫措施】港鐵延長都會票40日使用限期　適用於1.25至3.31過期車票（附換領詳情）

理財智慧 16:22 2022/02/08

分享：

本港爆發第五波疫情，不少公司都採取在家工作安排，購買了月票的乘客或會擔心限期內未用完車票。有見及此，港鐵宣布都會票使用限期延長40日。

同場加映：【青姐話】財息兼收迎福虎 資金回流傳統股

將於2022年1月25日至3月31日過期的都會票，市民可前往指定港鐵車站的客務中心，換取一張載有餘下車程的全新都會票，並須於發出14日內啟用，啟用後有效期為40日。

【政府工略】通訊辦招聘娛樂事務管理主任 頂薪逾7萬元 實際要做啲咩？【見下頁

    點擊圖片放大
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指定港鐵車站的客務中心：

根據港鐵都會票有效期屆滿日，換取車票將分開為2期進行。

港鐵都會票有效期屆滿日 換取都會票日期
2022年1月25日至2月28日 2022年3月15日至4月14日
2022年3月1日至3月31日 2022年4月15日至5月14日

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撰文 : 陳楚琨

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