【抗疫措施】港鐵延長都會票40日使用限期　適用於1.25至3.31過期車票（附換領詳情）

本港爆發第五波疫情，不少公司都採取在家工作安排，購買了月票的乘客或會擔心限期內未用完車票。有見及此，港鐵宣布都會票使用限期延長40日。

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將於2022年1月25日至3月31日過期的都會票，市民可前往指定港鐵車站的客務中心，換取一張載有餘下車程的全新都會票，並須於發出14日內啟用，啟用後有效期為40日。

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指定港鐵車站的客務中心：

根據港鐵都會票有效期屆滿日，換取車票將分開為2期進行。

港鐵都會票有效期屆滿日 換取都會票日期 2022年1月25日至2月28日 2022年3月15日至4月14日 2022年3月1日至3月31日 2022年4月15日至5月14日

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