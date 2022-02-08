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【職場熱話】24小時隨時待命？ 同事半夜仍秒回工作訊息 效率其高打工仔倍感壓力

理財智慧 17:23 2022/02/08

分享：

相信不少打工仔在下班後都不希望收到有關工作訊息，想要好好休息一下。近日便有網民在「Dcard」討論區發文指同事即使是半夜仍會照常回覆工作訊息，翌日如常回到公司上班，彷彿不用休息一樣。

樓主經歷：

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    +7

【職場熱話】打工仔獲2新工取錄  薪酬待遇不相伯仲  如何選擇費煞思良下一頁】 

同場加映：【青姐話】財息兼收迎福虎 資金回流傳統股

有網民認為「不需要賣命給公司是真…義氣和責任心只需要有責任心就可以」、「香港真係多奴隸」。

亦有網民客觀分析「人工是否夠高可以抵消工作時？夠高也可以，捱幾年儲夠可以再轉份輕鬆的工」、「佢無要求你就可以，難道別人想努力都不行？」。 

同場加映：【溫股知新】恒指區間上又落 高息國策股落鑊

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責任編輯：陸盈希

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