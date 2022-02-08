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【職場熱話】返工是人生墳墓？ 學到職業知識但無增長知慧 畢業生嘆浪費青春

理財智慧 17:22 2022/02/08

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每年都有大學生畢業進入社會工作，倘若找到份自己有喜歡的工作固然是好。但若然相反，做自己不喜歡的工作，想想以後數十年工作生涯還真會感到煩惱。近日有網民在「連登」討論區發文覺得人生黃金時期用在工作上，是浪費生命和青春。 

樓主經歷：

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【職場熱話】君子報仇十年未晚？ 打工仔本獲上司提攜升職  偶然發現10年前得罪對方  終被指工作態度問題遭解僱下一頁】 

同場加映：【青姐話】財息兼收迎福虎 資金回流傳統股

有網民認為「我細細個已經知要盡快財務自由，金錢是世界運行準則，所以萬事離不開錢，識得理財，處理好自己財政，就會有更多空餘時間」、「工作十年後有另一看法，好想完成短期目標，中期是學習多點」。

亦有網民認為「好多接受不到返工的都是有家底、溫室長大，你大可以選擇辭職」、「你轉工啦，工作並不適合你。自己鐘意的工感覺是有人給錢你做喜歡的事，可以利用公司資源去試和實踐你想做的事。做不適合自己工的人才會覺得像奴隸」。

同場加映：【溫股知新】恒指區間上又落 高息國策股落鑊

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責任編輯：陸盈希

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