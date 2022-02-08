紫金礦業2899股價回吐 持貨何時沽貨離場？ 股市 15:34 2022/02/08 分享： 紫金礦業 （02899） 上日傳於在阿根廷建碳酸鋰工廠，股價造好後今日現回吐，一度跌近3%，午後跌幅收窄。持貨想止賺看甚麼價位？睇好金價想入場睇咩價位？華盛証券證券分析師聶振邦（Thomas）為你分析，立即點擊收看/收聽。→【精華速睇】 *油價天然氣升勢持續？《ET財智Talk》文錦輝分析商品市場最新形勢* 欄名 : 3分鐘睇股 相關文章 中國鋁業2600逆市升逾4%潛在升幅約一成 資源股有錢景短綫可入場？ 今日 中國鋁業2600逆市升逾4%潛在升幅約一成 資源股有錢景短綫可入場？ 中石油857股價反覆靠穩 現價追入會否接火棒？ 今日 中石油857股價反覆靠穩 現價追入會否接火棒？ 滙豐（00005）股價上衝80元有可能嗎？ 今日 滙豐（00005）股價上衝80元有可能嗎？ 港股一度跌逾400點 下望呢個關鍵支持位要留意 今日 港股一度跌逾400點 下望呢個關鍵支持位要留意 你可能感興趣 中國鋁業2600逆市升逾4%潛在升幅約一成 資源股有錢景短綫可入場？ 今日 14:35 中國鋁業2600逆市升逾4%潛在升幅約一成 資源股有錢景短綫可入場？ 中石油857股價反覆靠穩 現價追入會否接火棒？ 今日 15:04 中石油857股價反覆靠穩 現價追入會否接火棒？ 滙豐（00005）股價上衝80元有可能嗎？ 今日 13:21 滙豐（00005）股價上衝80元有可能嗎？ 最新專欄文章 更多 中石油857股價反覆靠穩 現價追入會否接火棒？ 今日 中石油857股價反覆靠穩 現價追入會否接火棒？ 中國鋁業2600逆市升逾4%潛在升幅約一成 資源股有錢景短綫可入場？ 今日 中國鋁業2600逆市升逾4%潛在升幅約一成 資源股有錢景短綫可入場？ 比亞迪1211股價現水平可吸 同你分析買入靚位 今日 比亞迪1211股價現水平可吸 同你分析買入靚位 港股一度跌逾400點 下望呢個關鍵支持位要留意 今日 港股一度跌逾400點 下望呢個關鍵支持位要留意 滙豐（00005）股價上衝80元有可能嗎？ 今日 滙豐（00005）股價上衝80元有可能嗎？ 恒生指數 港股 金價 商品 天然氣 阿根廷 止賺 紫金礦業（02899）