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紫金礦業2899股價回吐 持貨何時沽貨離場？

股市 15:34 2022/02/08

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紫金礦業 （02899） 上日傳於在阿根廷建碳酸鋰工廠，股價造好後今日現回吐，一度跌近3%，午後跌幅收窄。持貨想止賺看甚麼價位？睇好金價想入場睇咩價位？華盛証券證券分析師聶振邦（Thomas）為你分析，立即點擊收看/收聽。【精華速睇】

*油價天然氣升勢持續？《ET財智Talk》文錦輝分析商品市場最新形勢*

欄名 : 3分鐘睇股

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