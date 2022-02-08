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【Google】Google加強支援初創公司　推78萬元Google Cloud服務抵免額

商業 15:29 2022/02/08

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Google將配合Google for Startups整合Google Cloud初創公司支援計劃，計劃名為Google for Startups Cloud Program。（資料圖片）

Google於過去一年推出多項計劃推動創科發展，包括提供全新資源和諮詢服務、舉辦第一屆 Google Cloud初創企業高峰會，以及擴編初創專家團隊等。在新一年，Google亦將推出多項全新服務和更新項目支援初創公司。

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首先，Google將配合Google for Startups整合Google Cloud初創公司支援計劃，計劃名為Google for Startups Cloud Program。初創公司將能在所有Google平台上，包括Google Cloud基礎架構和服務，享有一致體驗。創業者也能獲得Google的專業諮詢服務、產品、計劃以及最佳方案建議。

提供全新Google Cloud抵免額
 
另外，由即日起，Google for Startups Cloud Program計劃將透過A輪投資為所有初創公司承擔第一年的 Google Cloud費用，最高可達十萬美元（約78萬港元）。對大部分初創公司來說，這表示他們無須支付任何費用即可開始在Google Cloud建構產品和服務，專注技術創新、業務拓展及吸納客戶。
 
在加入計劃的第二年，計劃將為初創公司承擔20%的 Google Cloud費用，最高可獲退還價值十萬美元的抵免額。

有了這項全新優惠措施，初創公司更易使用Google Cloud 的人工智能、機器學習和數據分析的功能，並運用Firebase和Google Kubernetes Engine (GKE) 等服務在Google Cloud基礎架構上執行其建構作業和資源調配。

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協助初創獲取Google專業知識
 
去年，Google成立全球「新創公司成功團隊」（Startup Success Team），讓參加計劃的初創公司能在創業期間獲得專屬的 Google Cloud 諮詢。Google將擴大該團隊的服務範圍，只要符合資格，所有創業初期的Google for Startups Cloud Program初創公司都能獲得有關支援。
 
Google團隊會用兩年時間深入了解各初創公司的特殊需求，協助解決有關技術、市場開發或抵免額的問題。待初創公司累積Google Cloud使用經驗和專業知識後，便會由Google Cloud初創公司客戶團隊接手跟進。

Google for Startups Cloud Program是Google為創業者提供的眾多服務之一。除了諮詢服務、專屬資源和 Google專家的技術支援，參與計劃的初創公司還能享用 Google Workspace雲端平台協作、Google 地圖等產品。

創業者也可參加工作坊或課程、Google for Startups計劃以及合作夥伴服務，創業者也能透過全新的C2C Connect社交平台獲得業界支援，與其他使用Google Cloud 的創業者和技術人員互動交流。

協助初創公司專注創新

透過Google Cloud的 Cloud Run、Firestore、Firebase 和BigQuery等全代管無伺服器產品，初創公司可減省管理基礎架構的時間及壓力。

無論是早期創意還是全球性的業務營運，Google Cloud希望成為初創公司的最佳業務及技術夥伴，企業可瀏覽Google for Startups計劃網站了解更多。

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責任編輯：李智美

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