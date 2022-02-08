【2022稅貸戰】虎年稅貸息最低1.08厘 多行打稅貸戰紛延長優惠

▲ 華僑永亨信用財務總經理吳幗欣說，今年稅貸有雙位數增長。

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跨虎年的稅務貸款戰開打，率先燃點戰幔是中銀香港 （02388） ，把最低息1.25厘優惠的截止期，原本於上周一（1月31日）屆滿，剛順延至3月底。同樣，虛擬銀行眾安（ZA Bank），亦把旗下一錘定息1.75厘，本來於農曆年廿九（1月底）到期，也押後至2月28日。此外，另外3間中小行、華僑永亨、上商及大新 （02356） 的稅貸不約而同亦於3月底才屆滿。上商的專家認為，稅貸息已見底，相信今年下半年市面推新一輪貸息將加價，故料未來不足兩個月，追趕尾班車的客戶會作最後衝刺申請稅貸，冀先鎖定低息。誠如反映銀行資金成本的3個月拆息已連升16日，今天（2月8日）報0.337厘，再創1年新高。

上商執行副總裁兼零售銀行業務總監陳志偉回應本報查詢指，該行「快稅錢」個人稅務貸款於3月底截止，實際年利率低至1.38厘，至今反應理想，申請人數有雙位數百分比增長，客戶的平均借貸額為50萬元左右。

陳志偉說，因應美國加息預期下，現時稅貸息率已經見底，今年年底推出的新一期稅款，相信普遍會提升息率，預計未來一兩個月會有更多客戶申請該行的「快稅錢」個人稅務貸款。

中資行推1.33厘稅貸計劃【下一頁】

另一方面， 大新總經理及零售銀行副主管鄧子健表示，交稅「快應錢」的推廣截止日期為3月31日。自推出稅貸至今，反應符合預期，平均借貸金額大概為20到30萬元，稅貸實際年利率低至1.08厘，極具競爭力。

展望今年大約第4季出的稅貸市況，鄧子健補充，每年都會密切留意市場情況，為客戶提供最優惠及極具競爭力的產品，以解決客戶的稅務煩惱，維持現金流，應對突如其來的財務需要。

那邊廂，華僑永亨信用財務總經理吳幗欣回應本報查詢指，該行的稅務貸款推廣期至3月底，對比上年，今年的增長率較去年同期上升雙位數，而平均貸款額超過40萬元，貸款息率介乎1.48厘至1.8厘之間。

80萬元稅貸受捧 哪間最抵借？【下一頁】

談及加息周期對稅貸影響，吳幗欣認為，現在推測今年第四季稅貸息率似乎言之尚早，惟市場均預料資金成本會上升，但時間性及幅度仍有待觀望，故今年稅貸息率走勢仍有未知之數，亦很難比較會否高於上年度的稅貸利息。

對於消費者會否因稅貸息較平而盡借，以便作炒股等其他用途。吳幗欣表示，客戶會否盡能力借取大額稅貸，其實並不在乎息率高低，反而客戶對經濟前景或展望更為關心及敏感。若經濟調子向好，則投資市場、就業或消費市場均有向好的動力。以往的經驗，有正面經濟前景，自然會帶動借貸需求和動力，而稅貸亦能同時滿足客戶各種投資或消費的產品。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪