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【ET講股通】孫運喜：金融股發威 （附Time Code）（第二版︰加入文字內容）

股市 17:56 2022/02/08

分享：

港股反覆下挫，恒生指數開報24548點，跌31點，其後跌幅逐步擴大，半日跌377點，報24202點，午後跌幅曾經擴大至400點其後收窄，尾仍跌近250點。滙豐  （00005）  逆市升逾1%破頂，高見58.8元，友邦 （01299） 、中銀香港 （02388） 逆市上揚，金融股發威，《iMoney》主編孫運喜（Ricky）於《ET講股通》為你分析港股未來走勢如何。

Time code
00：00 - 港股今日市況速覽
01：44 - 藥明生物 （02269） 一度跌逾三成、阿里巴巴 （09988） 下挫累市
02：21 - 滙豐 （00005） 破頂  內銀股、本地銀行股齊升撐市
04：18 - 藥明生物 （02269） 、阿里巴巴 （09988） 下挫   可解讀為高估值股份向下走
04：39 - 低估值股份受惠   滙豐 （00005） 、工商銀行 （01398） 上升
06：01 - 美國加息形勢轉   帶動金融股上衝
07：01 - 美股大型科技股持續表現差   META（FB.US）股價挫逾半成
08：06 - 觀眾問股：招商銀行 （03968） 技術形勢是否「杯與柄」？甚麼價位可買入？上望多少？
12：10 - 觀眾問股：福耀玻璃 （03606） 走勢點睇？
14：22 - 觀眾問股：特步國際 （01368） 13.72元有貨   可15元止賺嗎？
17：50 - 觀眾問股：海螺水泥 （00914） 41.5元有貨後市點睇？
21：16 - 觀眾問股：騰訊 （00700） 想短炒甚麼價位可買入？
24：26 - 觀眾問股：中國農工 （03339） 2.29元買入可否加倉？
28：53 - 觀眾問股：GX中電國車 （02845） 168元買入怎處理？
32：16 - 觀眾問股：恒生銀行 （00011） 甚麼價位可買入？
35：45 - 港股收市市況速報
35：55 - 恒指重要支持睇24000點   大跌風險暫時不大
36：01 - 潛力股推介：中國財險 （02328）

有股票疑難，歡迎WhatsApp 9613 3819留言提問；或在本節目留言區講低你的問題。

立即收看：https：//video.hket.com/video/3173337

*每星期首個交易日《開市追揸沽》為你做好一周投資部署*【按此重溫-附time code】

______________________

《iMoney》主編孫運喜於「ET講股通」節目表示，恒指今早輕微低開，及後一度跌429點，全日收市跌250點，報24329點，主板成交1,295億元。藥明生物 （02269） 一度大瀉3成後停牌，阿里巴巴 （09988） 跌3.3%。猶幸金融股力撑大市，滙豐 （00005） 升1.6%，工行 （01398） 升0.4%。

美國再次制裁中國企業，涉及藥明生物旗下公司，而阿里額外註冊10億份ADS，引發批股疑雲。事實上，當前市場大勢乃高估值股份受壓，低估值股份受捧。滙豐上試60元水平。工行市盈率僅4倍，息率6.5厘。

自去年11月起，市場風險胃納轉弱，美國加息預期持續升溫，甚至有大行料儲局今年未來7次會議都會加息，長債息突破1.9厘，不利高估值、高增長股，資金轉入低估值股、金融股。未來一段時間，相信相關趨勢將持續。

展望後市，還看金融股能否繼續發威，支持大市。恒指陰陽燭呈不太標準的黃昏之星，短恐仍有下調空間，惟成交未算大，反映沽壓未算嚴重，重要支持看24000至24100點。

潛力股可留意中國財險 （02328） ，股價升4.2%至7.72元，走勢突破近期高位，創52周新高，營造高位雙頂格局，回落至7.5元以下可考慮吸納。

【「ET講股通」問股環節，包括︰招行、福耀玻璃、特步、海螺水泥、騰訊、中國龍工、GX中國電車、恒生︰立即觀看

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欄名 : ET講股通

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