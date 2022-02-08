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【ET講股通】孫運喜：金融股發威 （歡迎留言問股）

股市 15:44 2022/02/08

分享：

港股反覆下挫，恒生指數開報24548點，跌31點，其後跌幅逐步擴大，半日跌377點，報24202點，午後跌幅曾經擴大至400點其後收窄，尾仍跌近250點。滙豐  （00005）  逆市升逾1%破頂，高見58.8元，友邦 （01299） 、中銀香港 （02388） 逆市上揚，金融股發威，《iMoney》主編孫運喜（Ricky）於《ET講股通》為你分析港股未來走勢如何。

有股票疑難，歡迎WhatsApp 9613 3819留言提問；或在本節目留言區講低你的問題。

立即收看：https：//video.hket.com/video/3173337

【ET講股通】孫運喜：金融股發威 (歡迎留言問股)

*每星期首個交易日《開市追揸沽》為你做好一周投資部署*【按此重溫-附time code】

______________________

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欄名 : ET講股通

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