【ET講股通】孫運喜：金融股發威 （歡迎留言問股）

港股反覆下挫，恒生指數開報24548點，跌31點，其後跌幅逐步擴大，半日跌377點，報24202點，午後跌幅曾經擴大至400點其後收窄，尾仍跌近250點。滙豐 （00005） 逆市升逾1%破頂，高見58.8元，友邦 （01299） 、中銀香港 （02388） 逆市上揚，金融股發威，《iMoney》主編孫運喜（Ricky）於《ET講股通》為你分析港股未來走勢如何。

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