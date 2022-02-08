【大行點睇】花旗料內房銷售5月開始回穩　行業首選4股

花旗研究部發表報告指，31家上市內地房企的1月銷售額按年下跌44%，跌至5年低點，部分原因是疫情所致，估計情況可能從5月開始才會回穩。該行行業首選為華潤置地(01109) 、龍湖(00960) 、保利置業(00119) 、旭輝(00884) 。花旗表示，儘管託管貸款放寬和資產處置漸增，但內房流動性仍然緊張，境內資產的買家以是國有企業為主，預計下一個政策窗口可能在3月中旬、兩會之後。

同場加映﹕【青姐話】財息兼收迎福虎 資金回流傳統股



花旗預計，「三條紅線」政策下的紅檔內房有恒大(03333) 、富力(02777)，橙檔有禹州(01628) 、融創(01918) ，由綠檔跌入黃檔的有世茂(00813) 、雅居樂(03383) 、融信(03301) 、寶龍地產(01238) ，旭輝崛起為綠檔。該行預期，為保留現金，內房削減股息支付似乎是無可避免。

【大行點睇】中金料新能源汽車淡季銷量仍然強勁 建議關注龍頭汽車相關股份

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道-- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機