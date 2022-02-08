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【大行點睇】花旗料內房銷售5月開始回穩　行業首選4股

股樓投資 16:15 2022/02/08

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花旗研究部發表報告指，31家上市內地房企的1月銷售額按年下跌44%，跌至5年低點，部分原因是疫情所致，估計情況可能從5月開始才會回穩。該行行業首選為華潤置地(01109) 、龍湖(00960)  、保利置業(00119) 、旭輝(00884) 。花旗表示，儘管託管貸款放寬和資產處置漸增，但內房流動性仍然緊張，境內資產的買家以是國有企業為主，預計下一個政策窗口可能在3月中旬、兩會之後。

同場加映﹕【青姐話】財息兼收迎福虎 資金回流傳統股


花旗預計，「三條紅線」政策下的紅檔內房有恒大(03333)  、富力(02777)，橙檔有禹州(01628) 、融創(01918) ，由綠檔跌入黃檔的有世茂(00813) 、雅居樂(03383)  、融信(03301)  、寶龍地產(01238) ，旭輝崛起為綠檔。該行預期，為保留現金，內房削減股息支付似乎是無可避免。

【大行點睇】中金料新能源汽車淡季銷量仍然強勁　 建議關注龍頭汽車相關股份

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撰文 : 周兆邦

旭輝控股集團（00884） 港股

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