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【大行點睇】中金料新能源汽車淡季銷量仍然強勁　 建議關注龍頭汽車相關股份

股樓投資 16:08 2022/02/08

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中金發表研究報告指出，目前中國主要新能源車企開始公布1月銷量，數據上來看，比亞迪(01211) 、哪吒和零跑按月繼續保持小幅增長，產銷表現強；而蔚來(美：NIO)  、理想(02015)  、小鵬(09868)、極氪和廣汽埃安按月則小幅下滑，上述車企合計乘用車銷量近16.6萬輛，按月降幅低於歷史同期。行業端看，雖然1月新能源處於消費淡季，但該行預計實際銷量表現強勁。

同場加映﹕【青姐話】財息兼收迎福虎 資金回流傳統股


乘聯會預測1月狹義乘用車零售達205萬輛，按年跌6.2%，按月跌3%。中金認為，目前市場較為擔心終端需求的問題，負面因素主要有終端折扣收窄及電池漲價，此外12月底的搶裝及車型漲價也帶來衝擊，但往前看，重申汽車需求仍處於觸底向上周期，考慮到春節錯期影響，3月份數據更值得關注，庫存恢復及持幣待購需求釋放都有望支持銷量增長。

中金建議關注頭部自主整車和新勢力車企：

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撰文 : 周兆邦

比亞迪股份（01211） 港股

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