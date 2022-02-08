【北京冬奧】中金指冬奧開幕利好安踏　料目前股價有三成上漲空間

中金發表報告，維持安踏體育(02020)2021至2023年每股盈利預測2.77，3.46，4.49元不變，股價對應31及24倍預測年市盈率(對比國際體育用品龍頭1年遠期市盈率Nike33倍、adidas25倍)，對應39/30倍2022/23年市盈率，料當前股價有29%的上漲空間。

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2月4日北京冬奧會開幕，安踏作為官方體育服裝合作伙伴為冬奧會工作人員提供製服裝備，並以科技比賽裝備助力12支中國國家隊。同時FILA、Descente為荷蘭、日本、意大利等國冬奧代表團提供了裝備贊助。

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