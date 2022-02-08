【Starlink】湯加海底光纖電纜受損　Starlink助修復網路

南太平洋島國湯加附近日前海底火山爆發，導致海底光纖電纜受損，中斷了該國與世界其他地區的通信聯繫。馬斯克（Elon Musk）旗下太空探技術公司SpaceX的衛星網路服務「星鏈計畫（Starlink）」正協助恢復當地的網絡。

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斐濟司法部長Aiyaz Sayed-Khaiyum昨（7日）於Twitter表示，由於斐濟仍然可以使用海底通信電纜，而且距離湯加約804公里。因此，SpaceX的團隊正在斐濟建設一座星鏈衛星監控站，為期六個月，期望讓湯加重新與世界連線。

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事實上，馬斯克在1月時曾提到，星鏈計畫或能為湯加提供協助。他亦在Twitter上表示，在湯加建立互聯網將是困難的，因為帶有激光鏈路的衛星數量不足。而且，持續的芯片短缺已經減緩了該企的衛星天線製造速度。

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責任編輯：吳嘉雯

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