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【藥明系】股價受藥明生物拖累曾挫近三成 藥明康德澄清未被美方列入「未經證實名單」 目前生產經營正常

股樓投資 15:08 2022/02/08

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美國商務部的工業與安全局（BIS）在聯邦公告上發表聲明表示，將33家中國企業列入「未核實清單」（Unverified List），為商務部出口管制清單的一種，名單包括藥明生物（02269）多間關連企業。同系的藥明康德（02359）發澄清公告，指公司及其子公司均未被美國商務部列入「未經證實名單」，目前的各項生產經營情況正常。

同場加映﹕【青姐話】財息兼收迎福虎 資金回流傳統股

受消息拖累，藥明康德今早低開10.2%，其後一度挫近28%，低見82.65元，暫報101.9元，跌10.3%，成交額26.7億元。

藥明康德公告指，留意到今日有報道指WUXI BIOLOGICS（CAYMAN）INC.（藥明生物）的兩家子公司被列入清單。藥明生物為獨立上市公司，該公司不持有藥明生物任何股份。

【大行報告】 大摩續看好具創新藥產品綫藥企 首選呢兩隻生物科技股【見下頁

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記者：郭秀慧

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經濟 生物科技股 藥明康德（02359） 藥明生物（02269）

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