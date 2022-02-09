【姜濤效應】 粉絲力撐偶像代言成效顯著 滙豐PayMe、KKday請姜濤代言業務表現齊報捷

過去兩年雖然受疫情影響令本港經濟受挫，不少企業都要開拓新的營商之路，節省廣告開支或是其一，不過近年卻不難發現仍有不少品牌的廣告宣傳，尤其以人氣男團MIRROR成員做代言的更是多不勝數。市場早有傳聞要請MIRROR拍廣告的費用不菲，人氣王姜濤就更貴，但何解一眾品牌依然樂於邀請他們拍廣告呢?原因很簡單，就是有信心保證嘛！就來看看兩個最新近的例子。

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聘用姜濤為代言的匯豐和KKday近日就雙雙報捷。滙豐宣布，PayMe用戶在新春期間發送超過500萬封電子利是、涉資7,000萬元。PayMe用戶透過「群組利是」功能發送逾500萬封電子利是，其中約150萬封利是在大年初一至初三期間送出。約有一半利是發送予指定收款人，其餘一半則選擇設定連結，並透過社交通訊應用程式送贈予非指定收款人。約60%群組利是為固定金額，餘下40%則是附上隨機金額的「開運利是」。

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若計及滙豐客戶透過流動理財應用程式，以「轉數快」（FPS）發送電子利是的超過3,000萬元金額，即滙豐及PayMe客戶在農曆年期間總共發出總值超過1億元的電子利是！

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至於本地一站式預訂平台KKday亦因去年邀請姜濤和鄭裕玲宣傳，並推出多項獨家體驗，如節慶開蓬巴士遊、古董帆船維港遊等，隨即吸引大批粉絲訂座，亦因為姜濤，令KKday更廣為人認識。別小看這些粉絲們的威力，據了解很多姜糖都不止乘搭一次開蓬巴士和古董帆船，正因他們堅持「見濤就買」的信念，令KKday在該季度訂單按年增長超過3倍，成效甚為顯著。

在「疫」境下仍能交出了亮麗成績，難怪有說品牌雖然找人氣巨星拍廣告或代言成本高昂，不過他們的叫座力同樣驚人，要把廣告費賺回來不難。

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同樣，姜濤一直深受廣告商歡迎，除了被他加持的產品基本都能大賣，更重要是他的健康誠懇形象，令每個合作過的品牌都對他愛護有加，可見匯豐已連續第二年邀請姜濤為旗下多個系列拍廣告，KKday近日更於其IＧ與粉絲們互動，除了大晒姜濤肖像利是封，更玩一問一答，徵詢大家新一年有咩想玩，姜糖們當然不放過這個爭取「見到」偶像的機會。

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記者：張以正