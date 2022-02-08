【新股IPO】GOGOX已成功闖關 集資最多39億元

貨運平台品牌GOGOX已成功闖關，據悉公司目標集資4至5億美元（約31.2億至39億港元），並由中金公司、瑞銀集團、交銀國際及農銀國際出任聯席保薦人。

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GOGOX的大股東58同城持上市前股權約51.2%，阿里巴巴（09988）旗下淘寶中國、菜鳥及投資基金AHKEF合共持有約15.99%股權。GOGOX在亞洲五個國家及地區（即中國內地、香港、新加坡、南韓及印度)的340多個城市開展業務。根據弗若斯特沙利文的資料，按2020年交易總額計，公司是中國內地第二大綫上同城物流平台，市場份額為5.5%（排名於市場份額為54.7%的參與者之後），另還是香港市場領導者，市場份額為52.8%。

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根據其初步招股文件顯示，GOGOX於截至2021年9月底止九個月收入4.73億元人民幣，按年增27.2%；虧損淨額收窄至3.93億元人民幣；2020年同期蝕4.71億元人民幣。



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記者：張以正