  • 17°C
香港時間 : 2022209日 (三) 20:03
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【藥明康德】藥明康德：預期未來不會被列美國UVL名單、歡迎美商務部抽查 重看與藥明生物主要分野

股市 18:24 2022/02/09

分享：

【藥明康德】藥明康德：預期未來不會被列美國UVL名單、歡迎美商務部抽查 重看與藥明生物主要分野

美國商務部更新最新「未經核實」實體名單（Unverified List， UVL），將藥明生物 （02269） 兩家子企納入名單，觸發藥明系股價大跌。藥明康德（02359）昨（8日）午後澄清，藥明康德及子企都未被列入UVL，公司目前的各項生產經營情況正常。

藥明康德：預計未來也不會被列入UVL名單 歡迎美商務部檢查

內媒今日（9日）再引述藥明康德就近期情況召開溝通交流會指，藥明康德表示，預計未來也不會被列入UVL名單，公司所有的認證文件都是最新的，供應商也一直與政府機構就相關審批保持良好的溝通，公司嚴格遵守美國相關的法律法規，也歡迎美國商務部和其他監管機構的監督，包括根據需要進行現場檢查。

 

 

藥明康德昨日表示，留意到有傳媒報導，藥明生物的兩家子公司被列入清單。藥明生物為獨立上市公司，藥明康德不持有藥明生物任何股份。

藥明生物被納入「未經核實名單」曾瀉3成後停牌 藥明：明天與美國商務部談判，可見【下一頁】

藥明康德昨日（8日）早市股價曾跌近27%，午後跌幅收窄一半，收市跌11%重上「紅底股」，報100.7元，成交30億元。今日收跌4.17%，報96.5元。藥明康德A股（滬：603259）昨日尾市從跌停輕微反彈，全日跌9.99%，今日收跌1.41%。

藥明生物和藥明康德屬姊妹公司，前者專注於生物藥，客戶主要為創新藥企業，後者則專注於化學藥，兩者沒有競爭關係，不過兩者主要收入主源都來自美國或北美。

  藥明康德 藥明生物
主要業務 化學藥CRDMO（合約研究、開發與生產） 生物藥CXO，涵蓋藥物發現、臨床開發、早期臨床開發、後期第3期臨床開發、商業化生產5個階段。
A股上市 上交所上市，編號：603259
2021年上半年收入（按年變幅） 105.4億元人民幣（＋46%） 44.1億元人民幣（＋127%）
2021年上半年盈利 26.75億元人民幣（＋56%） 18.4億元人民幣（＋150%）
收入來源地 美國：55%
中國：24%
歐洲：14%		 北美：49.7%
中國：26.3%
歐洲：22.5%

藥明生物、藥明康德近期都發布盈喜，報道可見：

【盈喜】藥明生物發盈喜彈高3%　料去年純利按年增長逾98%

【盈喜｜CRO】藥明康德料去年多賺增7成　摩通上調目標價

【石Sir一周前瞻及異動股】中銀香港、安踏及創科實業等

 

相關文章：

【美國制裁】藥明生物及藥明康德若列入美國黑名單　生意影響有多大？

【中美關係】美國將33間中國企業納入「未經核實」實體名單　限制進行業務往來

港股 藥明康德（滬：603259） 藥明康德（02359） 藥明生物（02269）

上一篇文章

【虛擬銀行】Mox宣布2項高層任命　其中1人由ING過檔

下一篇文章

【清零政策】牛津經濟研究院：香港最快今年底才有可能放棄「清零」政策　損害國際金融中心的吸引力
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【無卡提款】HSBC滙豐推手機提款服務　每日提款上限1萬元（附流程教學）
【無卡提款】HSBC滙豐推手機提款服務　每日提款上限1萬元（附流程教學）
【跨家庭聚會】政府禁止多於兩個家庭的私人聚會　究竟何謂跨家庭聚會？
【跨家庭聚會】政府禁止多於兩個家庭的私人聚會　究竟何謂跨家庭聚會？
【恒指夜期＋北水】北水吸資增至逾27億　湧入快手及小鵬汽車　恒指夜期升32點（不斷更新）
【恒指夜期＋北水】北水吸資增至逾27億　湧入快手及小鵬汽車　恒指夜期升32點（不斷更新）
滙豐（00005）股價上衝80元有可能嗎？
滙豐（00005）股價上衝80元有可能嗎？
【港股ADR+夜期】阿里美股高港近7%　夜期漲380點（不斷更新）
【港股ADR+夜期】阿里美股高港近7%　夜期漲380點（不斷更新）
【香港疫情】林鄭：禁止逾兩戶跨家庭聚會、否則罰萬元　將商場、超市、街市及宗教場所等納入疫苗通行證
【香港疫情】林鄭：禁止逾兩戶跨家庭聚會、否則罰萬元　將商場、超市、街市及宗教場所等納入疫苗通行證
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款